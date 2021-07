Für Opfer der Hochwasser-Katastrophe "Wir halten zusammen": Benefiz-Gala mit vielen Stars im Ersten

Die Bilder von der Hochwasser-Katastrophe bewegen Menschen in ganz Deutschland. Das Erste und der MDR senden deshalb am Freitag-Abend eine Benfiz-Gala für die Opfer in den betroffenen Gebieten. Viele Stars sind mit dabei, unter anderem Roland Kaiser, Peter Maffay und Sarah Connor.