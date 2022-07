Man kennt ihn mal mit und mal ohne Brille: Doch in Zukunft wird man Eloy de Jong wohl nicht mehr mit Sehhilfe zu Gesicht bekommen. Das dicke schwarze Gestell wandert in die Schublade. Eloy de Jong unterzieht sich nämlich einer Augen-OP, wie er auf seinen Social Media-Kanälen ankündigt. In einem kurzen Clip auf Facebook zeigt er sich vorfreudig und überhaupt nicht nervös. Freudestrahlend sagt er seinen Fans: