Vater des Kindes sei ein dänischer Mode-Unternehmer, mit dem die Sängerin seit eineinhalb Jahren zusammen sei. "Er ist sehr liebevoll, wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das größte Abenteuer beginnt jetzt", so Jasmin weiter. Im Winter soll das Baby zur Welt kommen. Jasmin Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet, von dem sie jetzt geschieden ist. Auf ihrem Instagram-Account postete sie gerade ein Foto mit einem Schild und der Aufschrift: "Just divorced" (frisch geschieden).

Dankbar für alles Gute was wir teilten ... Voller Vorfreude auf alles, was nun für mich bereit steht!

Eine zweite Ehe, so Jasmin, könne sie sich vorstellen, noch habe ihr Partner sie aber nicht gefragt. Ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen wird, ist auch für die werdende Mutter bisher ein Geheimnis: "Das Geschlecht steht schon länger auf einem kleinen Zettel in meinem Portemonnaie. Noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment."

Jasmin Wagner alias "Blümchen" 1997 als 17-Jährige. Bildrechte: IMAGO / teutopress

1995 feiert eine erst 15-Jährige unter dem Künstlernamen "Blümchen" mit dem Pop-Song "Herz an Herz" auf Anhieb Erfolge. Fünf Jahre später beendete sie ihre Karriere als "Blümchen". Danach waren die Theater- und Musicalbühnen das künstlerische Zuhause von Jasmin Wagner. 2021 veröffentlichte die Sängerin dann mit dem Titel "Von Herzen" ihr erstes Schlageralbum und schlüpfte für drei Monate in einer Gastrolle einer Arztserie in den weißen Kittel einer Ärztin, die für eine internationale Hilfsorganisation arbeitet.