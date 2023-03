Helene Fischer: Große Tour nach Babypause

Helene Fischer steht in den Startlöchern für ihre große "Rausch"-Tournee. Bildrechte: dpa Helene Fischer und ihr Lebenspartner, der Akrobat Thomas Seitel, waren im Dezember 2021 Eltern einer Tochter geworden. Vor der Geburt hatte die Sängerin um Respekt vor ihrer Privatsphäre gebeten. Den Namen ihres Kindes gab Helene Fischer später bekannt: Nala. Ihre Babypause beendete die Sängerin offiziell im Juli 2022 mit einem Auftritt in Florian Silbereisens Fernseh-Show "Das große Schlagercomeback.2022". In wenigen Tagen, am 31. März, startet Helene Fischer ihre Mega-Tournee "Rausch" mit 70 geplanten Konzerten durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Christin Stark: Neu-Mama und neuer Job

Christin Stark bringt Baby und neuen Job unter einen Hut. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Ehefrau von Schlagersänger Matthias Reim wurde am 31. März 2022 Mama der kleinen Zoe. Für sie war es das erste Kind, für Papa Matthias bereits das siebente. Christin Stark postete kurz nach der Geburt von Zoe die Worte: "Kleiner Fuß, große Liebe" und zeigte ein Bild eines Füßchens ihres Töchterchens. Seit Februar hat die frischgebackene Mama einen neuen Job. Sie moderiert als Nachfolgerin von Bernhard Brink die monatliche Schlager-Chart-Sendung des MDR "Die Schlager des Monats".

Jasmin Wagner: Baby und neuer Moderations-Job

Für Jasmin Wagner begann mit der Schwangerschaft das "...Abenteuer ihres Lebens". Bildrechte: dpa Im November wurden Jasmin Wagner und ihr Lebenspartner Eltern einen kleinen Mädchens. Für die 42-Jährige begann mit der Schwangerschaft, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal postete "... das größte Abenteuer meines Lebens". Seit kurzem hat die frischgebackene Mama auch noch einen neuen Job. Seit dem 27. Februar 2023 gehört Jasmin Wagner zum Moderationsteam der Sat.1-Nachmittagssendung "Volles Haus! Sat.1 Live." Der Papa des Töchterchens ist ein dänischer Mode-Unternehmer, mit dem die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin seit mehr als zwei Jahren zusammen ist.

Annemarie Eilfeld: Babyglück trotz Hormonstörung

Annemarie Eilfeld mit Söhnchen Elias. Bildrechte: instagram.com/annemarie_eilfeld Für die Sängerin Annemarie Eilfeld und ihren Verlobten Tim war die Geburt von Söhnchen Elias im August 2022 eine ganz besonders große Freude. Da Annemarie unter einer Hormonstörung (PCO-Syndrom) leidet, lagen die Chancen für eine natürliche Schwangerschaft nur bei 25 Prozent. Umso mehr genießt die Sängerin jetzt die Zeit mit Baby Elias.

Linda Fäh wurde zu einer Löwenmama

Linda Fäh möchte ihren Lio immer beschützen. Bildrechte: IMAGO / HOFER Im Dezember 2022 wurde Lio, der kleine Sohn von Linda Fäh und ihrem Mann Marco Dätwyler, geboren. Auf Instagram postet die Ex-Miss-Schweiz emotionale Worte: "Lio mein Schatz, seit dem Moment deiner Geburt verspüre ich diesen magischen Zauber, der mich für dich zur Löwenmama macht. Ich werde dich immer beschützen." Zum Weltfrauentag am 8. März wandte sich die Neu-Mama dann mit einem Post an alle Mütter: "Am heutigen Weltfrauentag möchte ich allen Mamas sagen: 'Wir machen einen unglaublichen, großartigen Job'."

Linda Hesse genießt ihre Schwangerschaft

Linda Hesse kann ihre Schwangerschaft genießen. Bildrechte: IMAGO/Future Image Linda Hesse erwartet im Frühjahr ihr erstes Kind. Wie sie der SUPERuillu in einem Interview verrät, erlebt sie eine unkomplizierte und schöne Schwangerschaft und kann es sehr genießen, dass in ihr neues Leben wächst. Der Vater des Kindes sei ihr Partner Steffen, mit dem die Sängerin seit etwa einem Jahr zusammen ist. Für beide sei die Schwangerschaft ein Geschenk.

Ella Endlich: Sternschwimmer-Tour wegen Schwangerschaft abgesagt