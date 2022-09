Die vergangenen zwei Pandemie-Jahre haben auch eine Insitution wie den Ballermann auf der Ferieninsel Mallorca nicht unberührt gelassen. Zwischenzeitlich stand auch hier alles still. Aber die Lust zu Feiern scheint ungebrochen, findet auch Anna-Maria Zimmermann, wie sie uns im Interview verraten hat:

Die Leute haben einfach mal wieder Lust, positiv bekloppt zu sein. Also einfach mal so alles vergessen und ein bisschen durchdrehen. […] Lasst uns einfach wieder feiern, wie wir es früher auch gemacht haben.

Stimmung am Ballermann Bildrechte: dpa

Während früher die Party erst in Schwung kam, nachdem die ersten Künstler für die richtige Stimmung sorgten, so ging es in diesem Jahr direkt und ohne Umschweife voll los. Vielleicht weil die Menschen es auch ein Stück weit vermisst haben. Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann vermutet, dass es auch ein wenig daran liegen könnte, dass die Menschen kaum noch Alkohol gewöhnt sind und daher schneller ihre Hemmungen verlieren. Aber einen Vorteil hat das Ganze, wie es scheint: