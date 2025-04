Für viele Party-Freunde ist es ein Muss: Urlaub am Ballermann, frei nach dem Motto: "Malle ist nur einmal im Jahr". An diesem Wochenende startet dort die Party-Saison. Einer der auf der Insel schon seit Jahren mit Hits wie "Das rote Pferd" oder "Bierkapitän" für Stimmung sorgt, ist Party-Sänger Markus Becker.

Umso verblüffender war für viele Malle-Fans das Versprechen, dass er in dieser Woche in einem Interview gab: "Meine Lieder bleiben jetzt anständig!" Im Gespräch mit der BILD verriet der 54-Jährige, dass es ihn störe, dass es nur noch um Alkohol geht.

Für viele klang das wie das Ballermann-Aus des Kult-Sängers mit dem roten Cowboy-Hut. Denn der Musiker kritisierte sogar seine eigenen Songs: "Mein schlimmstes Lied ist ,Bierkapitän’." Doch nun stellt er im Gespräch mit RTL klar: " Ich bleibe natürlich den Fans auf Mallorca erhalten. Meine Aussagen haben sich auf die Songtexte bezogen." Trotz seiner Selbstkritik will er auch auf seine feucht-fröhlichen Texte nicht verzichten. Den "Bierkapitän" wird es also auch weiterhin auf Mallorca zu hören geben. "Für meine Fans werde ich den Titel weiter performen" , sagte er dem Sender.

Dennoch will sich Markus Becker verändern. Er wolle in erster Linie Kinderlieder singen, außerdem produziere er nun keine Songs mehr mit dem Thema Alkohol. Ohnehin tritt er am Liebsten vor Kindern auf.