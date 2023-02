Eigentlich steht Howard für seinen großen Auftritt bei der "Schlagernacht des Jahres" in Frankfurt am Main auf der Bühne. Doch dann passieren unerklärliche Dinge am laufenden Meter. Der Grund: Barbara Schöneberger zündet hinter der Bühne per Walkie-Talkie und Fernsteuerung ein Feuerwerk der Missgeschicke und Pannen. Wie Howard auf diese "Schlagernacht voll Schabernack" reagiert, können Zuschauer und Zuschauerinnen am 25. März im Ersten bestaunen, wenn es dort wieder heißt: "Verstehen Sie Spaß?" In Zukunft wird Howard Carpendale übrigens nicht mehr bei der "Schlagernacht der Stars" auftreten.