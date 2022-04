Am 15. April 2021 starb im Alter von 45 Jahren Barby Kelly . Die Kelly Family informierte via Instagram die Öffentlichkeit. Die Reaktion der Follower war erstaunlich. Obwohl Barby Kelly seit über 20 Jahren nicht mehr mit der Kelly Family aufgetreten war, hatten die Fans der Band sie nicht vergessen.

In der Nacht zum 15.04. 2021 ist sie nach kurzer Krankheit durch eine Lungenembolie friedlich im Familienkreis eingeschlafen.

V.l.n.r.: Barby, Maite und Joe Kelly. Bildrechte: dpa

Jimmy Kelly war es auch, der einige Jahre zuvor die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzte, dass Barby an einer psychischen Krankheit litt und deshalb nicht in der Lage war, für sich zu sorgen oder Verantwortung für ihr eigenes Leben zu tragen. Nach Barbys Tod berichtete Jimmy, dass Barby das letzte Jahr ihres Lebens bei ihnen, ihrer Familie, gelebt habe und es ihr eigentlich sehr gut gegangen sei. Zuvor hatte Barby bei einer Pflegefamilie gewohnt.



Aus dem Showleben hatte sie sich bereits seit dem Jahr 2000 zurückgezogen. Sie trat nicht mehr mit ihren Geschwistern auf, sang ab und zu auf einem Album mit. Barby spielte, wie alle Kellys, mehrere Instrumente, bei ihr waren es Gitarre und Percussion. Bis 2002 gehörte sie zur Band. Auf dem Album "La Patata", das die Kelly Family im Jahr 2002 veröffentlichte, ist Barby zu hören. Das sind die letzten Aufnahmen der Sängerin und Musikerin.