Die Kelly Family am Rande eines Auftritts 1998 - v.l.n.r.: John, Kathy, Barby, Paddy, Angelo. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Maite Kelly hat auf ihrer Instagram-Seite ein Bild gepostet, dass sie an der Hand ihrer Schwester Barby zeigt. Auf dem Bild steht der Text: "Mama Barbara und Papa Dan halten dich fest in ihren Armen ... You are home now. Your loving little Sister, Maite."



Auch Patricia Kelly und John Kelly, zwei der älteren Geschwister von Barby, veröffentlichten das Bild und das Statement auf ihren Profilen. Demnach starb Barby Kelly am 15. April. An welcher Krankheit sie litt, ist nicht bekannt. Viele Follower bekunden unter dem Post ihr Beileid und zeigen sich bestürzt über die Nachricht. Schlagerstar Ross Antony kommentiert etwa: "Wir denken an euch alle. Ganz viel Liebe."