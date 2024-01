Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Auf Instagram Nach Operation und Reha: Bata Illic meldet sich bei seinen Fans zurück

25. Januar 2024, 11:55 Uhr

Schlagerstar Bata Illic steht vor seinem Bühnen-Comeback: Der 84-Jährige hat sich nach seinem Sturz und einer Operation an der Hüfte vollständig erholt und will so schnell wie möglich wieder vor seinen Fans auftreten.