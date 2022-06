Seit 2005 schon sucht Inka Bause in der TV-Show "Bauer sucht Frau" nach Zweisamkeit für einsame Landwirte. Wie die große Liebe funktioniert, weiß die 53-Jährige also - auch aus ihrer ersten Ehe. Doch seit der Trennung 2004 ist Inka Bause Single.

Inka Bause (r.) mit Hendrik Bruch (l.) und einer Puppe bei einem Foto-Termin 1989. Bildrechte: IMAGO / Gueffroy

Ganz unaufgeregt verlief auch das Kennenlernen mit ihrer großen Liebe. Beim Musikstudium in Berlin begegnete sie in den 80er-Jahren dem Komponisten Hendrik Bruch. 1996 folgte die Hochzeit, zusammen wurden sie Eltern einer Tochter. Auch wenn 2004 die Trennung mit dem 2016 verstorbenen Hendrik Bruch folgte, sei er noch immer der Mann ihres Lebens. Das betonte Inka Bause vor zwei Jahren in einem Gespräch mit der BILD: "Es gibt und es wird sicher keinen anderen Mann geben, der jemals seinen Platz einnehmen wird." Er ist auch der Grund, warum Inka Bause nach wie vor an die große Liebe glaubt.