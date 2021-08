Beatrice Egli ist nicht nur die Gute-Laune-Fee. Nicht zuletzt durch ihre Besteigung des schweizerischen Matterhorns hat die Sängerin bewiesen, dass sie sich auch ungewohnten Herausforderungen stellt und diese durchsteht. Nachdem sie den 4.478 Meter hohen Berggipfel erstiegen und heil wieder unten angekommen war, gestand die 33-Jährige, dass sie das monatelange Training an ihre Grenzen gebracht habe. Und: Sie habe Grenzen überwinden müssen.

Es gibt auf "Alles was du brauchst" Tanzbares, Lieder zum Wohlfühlen und Songs voller Lebenslust. Es gibt jedoch auch den Titel "Leise Lieder", in dem es um einen kleinen Jungen und um häusliche Gewalt geht. Und es gibt den Song "Ganz egal", in dem die 33-Jährige "Mobbing" thematisiert.