Beatrice Egli ist es nicht leicht gefallen, ihre "Bei mir zuhaus Tour 2020 " so lange geheim zu halten. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie kurz vor der Tour-Ankündigung, dass sie in wenigen Stunden eine besondere Neuigkeit erzählen darf:

Endlich ist es soweit: Ich darf heute die große Neuigkeit verkünden!!! Ein lang ersehnter Wunsch geht für mich in Erfüllung. Schon ganz bald wird es eine ganz intime und hautnahe Konzert-Tour von mir geben. „Bei mir zuhaus Tour 2020“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In einem ganz kleinen und persönlichen Rahmen werden wir eine unvergessliche und musikalische Zeit zusammen verbringen.

Ihr "Zuhaus-Gefühl" besingt Beatrice auf ihrer aktuellen Single mit "wo Geborgenheit am meisten zählt". Die Konzerte sollen Abende mit Band unter Freunden werden. Die Gäste erwartet nicht nur Musik, sondern es bleibt auch Zeit zum Plaudern und zum Zusammensein. Wer einmal selbst ein Instrument in die Hand nehmen will, kann das natürlich auch.