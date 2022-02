Aufschieberitis - wer kennt es genauso gut wie ich? Manchmal stecke ich richtig in der Prokrastination fest. Ich müsste so viele Dinge erledigen, doch ich schiebe sie immer weiter vor mir her. Meistens sind das Aufgaben, die einfach keinen Spaß machen. Papierkram zum Beispiel. Kennt ihr das? Dann fallen einem auf einmal sooo viele kleine Sachen ein, die man stattdessen machen könnte.