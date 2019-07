Sie ist immer für eine Überraschung gut - und diesmal war sie selbst die Überraschte: Schlagerstar Beatrice Egli ist seit kurzem Rekordhalterin in der Schweiz! Ihre neue Platte "Natürlich!" ist bereits ihr fünftes Album, das in ihrer Heimat auf Nummer Eins in der Hitparade schießt. Bereits im April kündigte sie das Werk mit ihrer Single "Terra Australia" an.