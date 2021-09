Fast zwei Millionen Katzen leben in Schweizer Haushalten. Damit sind sie, wie auch in Deutschland, mit Abstand die beliebtesten Haustiere. Doch in einem Schweizer Haushalt wird man Katzen ganz sicher nicht finden: Bei der sympathischen Schlagersängerin Beatrice Egli. Die 33-jährige Schweizerin kann mit den Samtpfoten nämlich so gar nichts anfangen. Das hat sie im Interview mit "Meine Schlagerwelt" verraten:

Hat auch ohne Haustiere ein Herz für Tiere: Beatrice Egli. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Beatrice Egli war zu Gast im Webtalk im Anschluss an die Fernsehsendung "Musik für Sie". Moderatorin Uta Bresan versuchte noch klarzumachen, dass nicht alle Katzen gleich sind. "Da kennst du meine nicht", sagte sie. Doch Beatrice Egli entgegnete: "Das sagen alle, aber wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat…" Und diese schlechten Erfahrungen mit Katzen hat die Sängerin im Kindesalter gleich mehrfach gemacht. Im Interview verriet sie daraufhin zwei Storys: "Als Kind hat mir mein Cousin mal ganz viele kleine Katzen angehängt und die haben mich total verkratzt, da war ich wortwörtlich verwundet. Und dann gab es eine Szene: Wir hatten keine Katze und ich bin nachts aufs Klo und mich sprang in der Nacht eine fremde Katze an. Seither bin ich geheilt von Katzen. Ich guck sie gerne von weitem an."



Beatrice Egli hat also so ihre Schwierigkeiten mit Katzen, aber wie sieht es mit den anderen Fellnasen aus? Uta Bresan und Peter Heller sprachen sie im "Musik für Sie"-Webtalk auch auf ihr Verhältnis zu Hunden an.