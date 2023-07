Das neue Album "Balance" ist seit mehr als einer Woche auf dem Plattenmarkt und schon auf Platz eins der Charts in Deutschland. Natürlich eine Riesenfreude für die Sängerin aus der Schweiz. Und diese merkte man der Sängerin bei ihrer Performance am Wörthersee natürlich an. Beim Gespräch mit dem Moderatorenduo gab Beatrice Egli zu, dass sie die letzten Nächte von Barbara Schöneberger geträumt habe, weil sie sich gewünscht hatte, dass diese bei ihrer Ankündigung sagt, dass Beatrice Egli mit ihrem Album "Balance" die Spitze der deutschen Charts erreicht hat.