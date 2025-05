Die große Karriere von Beatrice Egli begann im Jahr 2013. Die damals 25-Jährige gewann die zehnte Staffel des RTL-Formats "Deutschland sucht den Superstar" und startete damit durch. Im Mai 2013 veröffentlichte sie ihr Album "Glücksgefühle" , welches in Deutschland und Österreich den zweiten, in ihrer Heimat Schweiz sogar den ersten Platz der Albumcharts erreichte.

Heute ist sie eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen, ihre Alben "Alles was du brauchst" und "Balance landeten an der Spitze der Charts. Außerdem moderiert das Multitalent seit 2022 die TV-Show "Die Beatrice Egli Show" in ARD, MDR und SWR.