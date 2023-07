Einen Tag vor dem großen Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel veröffentlichte Beatrice Egli (35) ihr langersehntes neues Album "Balance" . Darauf auch ein Song mit Florian Silbereisen: "Das wissen nur wir" - ein Song, der die Liebesgerüchte der Schweizer Sängerin und des Showmasters anheizt.

"Die Spekulationen sind ja so oder so da, ob wir zusammen singen oder nicht. Da haben wir gedacht, dann können wir damit auch ein bisschen spielen", sagte Beatrice schon zur Veröffentlichung in einem Interview mit der dpa.