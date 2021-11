Sie schrieb mir liebe Worte und dass sie in Not sei. [...] Würde ich ihr helfen, könnten wir uns treffen. Sogar eine Hochzeit sei möglich.

Den Traum von einer Hochzeit mit Beatrice Egli vor Augen, überwies er etwa 75.000 Euro. Das Geld ging natürlich nicht an die Sängerin, die weder in Not war, noch eine Hochzeit plante, sondern an Betrüger. Das Geld war weg.