Engagiert sich für die bessere Anerkennung der Frauen in der Schweiz. Bildrechte: imago images/SKATA

Doch Beatrice Egli bleibt am Ball: "Nun heißt es: auf besseres Wetter warten, ausharren, weiter trainieren, noch aufgeregter sein und durchhalten."

Ihre Follower jedenfalls finden es super, dass Beatrice bei der Aktion mitmacht und dass sie sich vor allem nicht in Gefahr begibt. Sie kommentieren mit: "Sicherheit an erster Stelle, auch Geduld ist lernbar.", "Stimmt, Sicherheit geht vor! Ich drücke Dir die Daumen, dass es bald losgehen kann." oder "Habe Geduld, mit Gewalt wird dir das Matterhorn die Grenzen aufzeigen."



Mit ihrer Aktion beteiligt sich die Sängerin an der Initiative "100% Women Peak Challenge", deren Ziel es ist, dass innerhalb eines halben Jahres Frauen alle 48 Viertausender der Schweiz besteigen. Mit der Kampagne soll Frauen im Schweizer Bergsport ein Gesicht gegeben werden. Gerade in der Schweiz hatten es Frauen im Kampf um Gleichberechtigung schwer, erst vor 50 Jahren wurde hier das Stimmrecht für Frauen eingeführt.