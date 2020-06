Das Konzept in der Kölner Arena läuft unter dem Namen "ARENA NOW!" Im Innenraum werden mit Plexisglas abgetrennte Bereiche für die Besucher vorbereitet, die jeweils einen Mindestabstand von 1,5 Meter zum nächsten Bereich haben. In jedem dieser sogenannten "Cubes" sollen bis zu vier Personen Platz finden. Außerdem sollen die Besucher so geführt werden, dass sich möglichst wenige Menschen beim Hinein- und Hinausgehen begegnen. Dadurch verringert sich die Kapazität der Arena erheblich. Es können nur fünf bis zehn Prozent der eigentlich möglichen Besucher dabei sein. Im Falle des Konzertes von Beatrice Egli werden das wohl etwa 900 Besucher sein.