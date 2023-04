Wegen Insolvenz: Auftakt-Konzert ihrer Tournee musste abgesagt werden. Bildrechte: IMAGO/Eventpress

Auf Nachfrage des Nachrichtenportals watson.de antworteten die MSK, dass der zuständige Veranstalter des Konzerts, die „Rosengarten goes Concert GmbH“ Insolvenz anmelden musste. Man habe in Absprache mit der Sängerin noch versucht, das Konzert zu retten, dies habe jedoch nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt.



Für die Fans herrscht damit nun endgültig Klarheit. Das Konzert von Beatrice Egli in München wird definitiv nicht stattfinden. Ticketinhaber sollen sich an ihre Verkaufsstelle wenden.