Das neue Album von Beatrice Egli: "Alles, was du brauchst". Bildrechte: Polydor (Universal Music)

Im Februar gab Beatrice ein Online-Konzert, im März trainierte sie per Livestream gemeinsam mit Box-Weltmeisterin Regina Halmich und ihren Fans. Am 19. August bestieg sie nach monatelangem, harten Training und verschiedenen wetterbedingten Aufschüben das Matterhorn. Mit ihrer Aktion hat sie sich an der Initiative "100% Women Peak Challenge" beteiligt. Ziel der Initiative ist es, dass innerhalb eines halben Jahres Frauen alle 48 Viertausender der Schweiz besteigen. Am 27. August veröffentlichte Beatrice Egli ihr neues Studio-Album "Alles was du brauchst". Im November überstand sie eine Covid 19-Infektion und im Dezember hatte sie für ihre Fans auf ihrem Instagram-Kanal einen wunderschönen Adventskalender vorbereitet. Und nun braucht Beatrice Egli erst einmal Ruhe - das kündigt sie in einer Instagram-Story an.