Schlagersängerin, Moderatorin und nun auch "Podcast-Host": Beatrice Egli ist eine Frau mit vielen Talenten. Die erste Folge "Egli Extrem", in der die 34-Jährige, die Radiomoderatorin und Podcasterin Laura Larsson zu Gast hat, ist nun auf allen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar.

Zu Beginn einer jeden Folge weiß Beatrice Egli weder, wer ihr Gast sein wird, noch welche "extreme" Überraschung sie oder er "in petto" hat. So gehen die beiden Frauen in einem Windkanal Fallschirmspringen. Im folgenden Gespräch geht es dann um verschiedenste Themen aus dem Privat- und Berufsleben der beiden Moderatorinnen. Beatrice Egli spricht dabei sehr leidenschaftlich über ihre Musik: