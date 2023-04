Beatrice Egli ist seit zehn Jahren als riesiger Schlagerfan bekannt. Die 34-jährige Schweizerin überraschte bei der zehnten Staffel von DSDS im Jahr 2013 immer wieder mit ihren Schlagersongs - am Ende mit Erfolg. Sie holte sich mit ihren Auftritten zu Songs von Helene Fischer , Andrea Berg oder Vicky Leandros den Sieg in der Casting-Show. Nun ist die Sängerin selbst ein Schlagerstar.

Auf der Bühne gibt's für sie nur Schlager: Beatrice Egli. Bildrechte: IMAGO / Kirchner-Media

Doch Beatrice Egli ist auch offen für andere Musikrichtungen. So hört sie etwa gerne klassische Musik. Zum Entspannen, wie sie nun in einem dpa-Interview verriet. "Ich liebe die Klassik, weil ich da komplett den Kopf ausschalten kann und nicht gleich schon selber an die Musik denke", so Beatrice. Genregrenzen scheinen für die Sängerin von Hits wie "Le Li La" und "Volles Risiko" nicht zu gelten.