Sympathische Schweizerin Sensation: Beatrice Egli moderiert neue Sendung im MDR

Das sind tolle Neuigkeiten: die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli wird schon in wenigen Wochen eine neue Fernsehsendung im MDR moderieren. In "Sehnsucht nach Sommer - eine musikalische Reise in die Sonne mit Beatrice Egli" präsentiert sie stimmungsvolle Hits – angefangen von den Schlagerpiloten bis hin zu Álvaro Soler.