Zu viel Arsch, zu viel Haut, lässt du dich immer so gehen?

Beatrice Egli beim Schlagerbooom 2021 Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

So beginnt Beatrice Egli den Post auf ihrem Instagram-Account. Dann fragt sie ihre Follower: "Kennt ihr solche verletzenden Kommentare auch? [...) lasst uns gemeinsam aufstehen und der Welt zeigen, wie einzigartig schön jede:r Einzelne von uns ist!



Ihre Follower folgen ihr im wahrsten Sinne des Wortes mit Kommentaren wie:

"Yess, kenn's zu gut, aber mittlerweile interessiert's mich nicht mehr."

"Da muss ich dir recht geben."

"Du bist perfekt, so wie du bist!"

"Danke, dass du so vielen Menschen Mut machst!"