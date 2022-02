Wenn Beatrice Egli am 18. Februar bei "Sehnsucht nach Sommer" im MDR zu sehen ist, versprüht die sympatische Schweizerin Sommerfeeling pur und macht uns allen Lust auf die hoffentlich bald anfangende warme Jahreszeit. Ab 20:15 Uhr nimmt sie uns mit auf eine musikalische Reise in den Süden. Zu sehen sein werden neben Beatrice Egli so tolle Künstler wie Christin Stark, Giovanni Zarella, Daniel Sommer, Vanessa Mai, G.G. Anderson, Michelle, Die Schlagerpiloten, Andy Borg, Sonia Liebing, Semino Rossi, Melissa Naschenweng, Sarah Lombardi, Calimeros, Norman Langen, Jürgen Drews und Ben Zucker. Die Botschaft ist ganz klar: Stimmungsvolle Musikvideos gepaart mit tollen Landschaften sollen uns aus dem grauen Winter holen. Im Interview bei den Dreharbeiten zur Musikshow erzählte der Schlagerstar, was für sie zu einem richtig guten Urlaub gehört.