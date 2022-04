Die Schweizer Sängerin Beatrice Egli hat jetzt eine eigene Show, die am 23. April im MDR und im SWR Premiere feiert. Wie Beatrice in ihrer Instagram-Story verraten hat, musste Andreas Gabalier sie "retten". Und dieser scheint bereitwillig geholfen zu haben.

Beatrice Egli bei einem Konzert im Sommer 2021 in Bern. Bildrechte: imago images/Just Pictures

Die Schweizer Sängerin und Moderatorin hat bereits 2021 für den SWR mit "SWR Schlager – Die Show" zwei große Samstagabend-Schlager-Shows moderiert. Auch bei einigen Feste-Shows hat sie schon an der Seite von Florian Silbereisen gestanden und Moderations-Erfahrungen vor einem Millionen-Publikum gesammelt.



Nun präsentiert die 33-Jährige erstmals "Die Beatrice Egli-Show", die voll auf die Gastgeberin zugeschnitten ist. Zur Premiere am 23. April 2022, um 20.15 Uhr wird unter anderem ihr neuer Kooperationspartner Ross Antony zu Gast sein. Denn "Die Ross Antony Show" und "Die Beatrice Egli-Show" werden sich in der Planung und Konzeption eng abstimmen. Neben dem SWR Fernsehen und dem MDR-Fernsehen ist auch das Schweizer Fernsehen SRF 1 an der Show beteiligt.