Auf einer Gondel in Venedig und dem italienischen Klassiker "Sarà perché ti amo" haben die "Esteriore Brothers" es geschafft, dass ihr Video in den sozialen Medien über 20 Millionen Mal aufgerufen wurde. Das berichtet die Schweizer Zeitung "Blick". Die aus Basel stammenden vier Brüder haben von ihrer Kindheit an Musik gemacht. Der älteste der vier, Piero Esteriore (45) war 2004 durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der Castingshow "Musicstar" bekannt geworden.

Nicht ohne unsere Nonna

Bildrechte: IMAGO / mix1 Um die vier Sänger kennenzulernen, hat Beatrice Egli die Brüder besucht. Sie war von den Esteriore Brothers in den sizilianischen Ort eingeladen worden, aus dem die Familie stammt. Empfangen wurde Beatrice von der Großmutter der vier, Nonna Rosa. Wie es sich für eine italienische Großmutter gehört, lud die 86-Jährige zum Essen ein, natürlich zu Pasta. Bei der Vorbereitung half Beatrice Egli und freundete sich mit Nonna Rosa an. Als sie nun die Brüder in ihre Show einlud, war es für die Schweizerin ein Bedürfnis, auch Nonna Rosa in ihrer Show begrüßen zu dürfen.

Du darfst jetzt auch mal ein bisschen genießen. Du bekochst sie, beschenkst sie mit soviel Liebe. Beatrice Egli Beatrice Egli Show