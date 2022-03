Gästeliste steht fest Diese Stars sind bei der "Beatrice Egli Show" dabei!

Diese Gästeliste kann sich sehen lassen. Zur ersten Ausgabe der Beatrice Egli Show am 23. April 2022 hat die sympathische Schlagersängerin viele tolle Kolleg*innen eingeladen. Auf Instagram machte sie ihrer großen Vorfreude Luft. Die Schweizerin postete ein Foto von sich aus dem Studio und kündigte schon einmal einige namhafte Gäste an, die richtig Lust auf eine bunte und abwechslungsreiche Show machen.

Die Schweizer Sängerin und Moderatorin hat bereits 2021 für den SWR mit "SWR Schlager – Die Show" zwei große Samstagabend-Schlager-Shows moderiert. Auch bei einigen Feste-Shows hat sie schon an der Seite von Florian Silbereisen gestanden und Moderations-Erfahrungen vor einem Millionen-Publikum gesammelt.

Nun präsentiert die 33-Jährige erstmals "Die Beatrice Egli-Show", die voll auf die Gastgeberin zugeschnitten ist. Zur Premiere am 23. April 2022, um 20.15 Uhr wird unter anderem ihr neuer Kooperationspartner Ross Antony zu Gast sein. Denn "Die Ross Antony Show" und "Die Beatrice Egli-Show" werden sich in der Planung und Konzeption eng abstimmen. Neben dem SWR Fernsehen und dem MDR-Fernsehen ist auch das Schweizer Fernsehen SRF 1 an der Show beteiligt.