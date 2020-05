Ich dreh durch!!! Ihr seid ja echt der Wahnsinn!!! Niemals hätte ich so einen hohen Betrag erwartet!!! Der Gesamtbetrag kommt #kochenfürhelden zugute und geht direkt an die teilnehmenden Gastronomien, die damit weiterhin unsere Helden bekochen. Wir freuen uns so sehr, mit der Aktion helfen zu können!

Beatrice Egli Facebook