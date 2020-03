Will sich am Donnerstag richtig auspowern. Beatrice Egli.

Will sich am Donnerstag richtig auspowern. Beatrice Egli.

Will sich am Donnerstag richtig auspowern. Beatrice Egli. Bildrechte: imago images/Future Image

Am Donnerstag um 17:30 Uhr will sie den Livestream auf Instagram starten und sich dann gemeinsam mit Regina Halmich und ihren Fans so richtig auspowern.