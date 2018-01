Stippvisite in ARD-Telenovela Beatrice Egli spielt in "Sturm der Liebe"

Beatrice Egli beginnt das neue Jahr mit einer neuen Herausforderung: Die Schlagersängerin steht zum ersten Mal als Schauspielerin vor der Kamera und spielt in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" in drei Folgen eine Gastrolle. Ihre Fans sollten sich den 6. Februar vormerken, dann ist sie voraussichtlich zum ersten Mal in "Sturm der Liebe" im Ersten zu sehen.