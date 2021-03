Ich kann meine Dankbarkeit kaum in Worte fassen. In diesen Zeiten einen Publikumspreis zu gewinnen, in denen jede Art von Nähe und in unserem Fall Konzerten und gemeinsamen Live-Erlebnissen fehlt, ist wohl das größte und schönste Geschenk, was ihr mir machen könnt. Ich bin so glücklich, dankbar und überwältigt von eurer Treue mir und meinem ersten Schweizer Album gegenüber.

Beatrice Egli Facebook/Beatrice Egli