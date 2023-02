Beatrice Egli präsentierte in der Schlagerparty im Sommer 2022 ihren Song "Volles Risiko". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Neuanfang", die neue Single von Beatrice Egli, ist am 24. Februar erschienen. Der Titel bedeutet für die Schweizerin mehr als der Name eines Songs. Im Gespräch mit Giovanni Zarrella in dessen Show erklärt Beatrice sichtlich gerührt: "Für viele ist es ein Song, für mich ist es gerade das Leben". Nachdem Beatrice Egli fast zehn Jahre bei Universal Music unter Vertrag war, ist sie zu Sony Music gewechselt. Ihr neues Album "Balance" erscheint am 30. Juni 2023. Die erste Single-Auskopplung “Volles Risiko” ist bereits im Sommer 2022 veröffentlicht worden. Der Song war mehrere Wochen die Nummer 1 in den deutschen Airplaycharts konservativ.