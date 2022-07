Bei ihrem Auftritt in Florian Silbereisens Show "Die große Schlagerstrandparty" wirkte die sonst so fröhliche Beatrice Egli traurig und verändert. Wie sie erzählte, trauert sie um ihre Großeltern. Nach einem Bericht der Schweizer Zeitung "Blick" ist Großmutter Margrit, Beatrice nannte sie Näni, Anfang April mit 85 Jahren und Großvater Fritz Ende Mai im Alter von 93 Jahren verschieden. Beide seien an Altersschwäche gestorben.

Beatrice bei ihrem Auftritt in der Schlagerstrandparty. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Besonders an ihrer Näni hatte die Sängerin gehangen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei Margrit seit dem Start von Beatrice Egli bei "Deutschland sucht den Superstar" 2013 an der Seite ihrer Enkelin gewesen. Sie habe sogar das Beantworten der Fanpost übernommen.

Ein letzter Wunsch der Großeltern, so die Zeitung, sei allerdings nicht mehr in Erfüllung gegangen. Beide hätten ihre "Trisel", so der liebevolle Spitzname für Beatrice, gern noch einmal bei einem Auftritt live erleben wollen. Eigentlich wäre die Sängerin mit ihrer "Bei mir zuhaus"-Tour im Jahr 2021 in der Nähe ihrer Grosseltern aufgetreten. Die Konzerte wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.