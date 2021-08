Den 5. November sollten sich in diesem Jahr alle Beatrice Egli-Fans rot im Kalender anstreichen. Es ist allerdings kein neues Album, mit dem uns die Schweizerin im Herbst überrascht, sondern ihr erstes eigenes Buch.

In dem Werk mit dem Namen "Ganz egal! Wie ich lernte, dem Leben zu vertrauen" verarbeitet Beatrice die Geschichten ihres bisherigen, ereignisreichen Lebens. Diese Geschichten "erzähle ich euch ganz privat mit all meinen Emotionen und Gedanken", lässt sie ihre Fans auf Instagram wissen. Sie unternimmt eine Reise in ihre Kindheit und erzählt von ihrem Traum, Sängerin zu werden und wie sie es schaffte, sich diesen Traum zu erfüllen. Sogar ihre geplante Matterhorn-Besteigung ist Teil des Buchs. Der Schlagerstar konnte es selbst kaum erwarten, diese tollen News mit ihren Fans zu teilen: