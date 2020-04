Beatrice Egli engagiert sich Bildrechte: imago images/Sven Simon

Beatrice Egli spendet den Erlös aus dem Verkauf ihrer aktuellen Single "Terra Australia" dem australischen WWF (World Wide Fund For Nature). Die Organisation hat das Ziel, die Natur in Australien nach den verheerenden Buschfeuern wiederherzustellen.



Als die Corona-Pandemie ausbrach und auch sie eine Tour absagen musste, hat die Schweizerin auf Facebook zu einer Aktion aufgerufen, bei der alle Ticketbesitzer ein Foto von sich, ihrem Ticket und ihrer Telefon-Nummer an Beatrice schicken konnten. Dann hat Beatrice Egli zurückgerufen. Etwas später eine weitere Aktion: Auf ihrer Instagram-Seite lud sie zu einem Sportstunde per Livestream ein, in der sie sich gemeinsam mit der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich und ihren Fans auspowerte.