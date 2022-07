Die Stars der Beatrice Egli Show: v.l.n.r.: Seven, Semino Rossi, Kerstin Ott, Tim Peters, Art Garfunkel Jr., Beatrice Egli, Francine Jordi, Andreas Gabalier, Ronja Forcher, Anna-Carina Woitschack, Eric Philippi, Ross Antony und Paul Reeves,. In der ersten Reihe knieend: Stefan Mross. Bildrechte: SWR/Kimmig Entertainment/Manfred H. Vogel

Die Schweizer Sängerin hat vor wenigen Tagen bei der Eröffnung der "Special Olympics", der Sommerspiele für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, in der Schweiz gesungen. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie dazu: "Was für eine Ehre, bei den Special Olympics dabei sein zu dürfen und die zahlreichen Athletinnen und Athleten bei diesem Highlight des größten Sportevents in der Schweiz für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung supporten zu dürfen."



Im April moderierte die 32-Jährige ihre eigene Show. Die Beatrice Egli Show feierte am 23. April im MDR und im SWR Premiere. Im September 2021 eroberte Beatrice Egli mit ihrem Album "Alles was Du brauchst" auf Anhieb Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album Charts und einen Monat zuvor hatte sich die Sängerin einen persönlichen Traum erfüllt: Nach hartem Training war es ihr gelungen, das Matterhorn zu besteigen.