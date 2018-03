Heute ist das ganze Leben minutiös durchgetaktet, strukturiert und geplant. Wir lassen uns keine Zeit mehr, einfach mal frei durchzuatmen oder uns selbst etwas Gutes zu tun. Ich möchte die Hörer in eine Welt mitnehmen, in der sie ihren Träumen, Wünschen und Phantasien freien Lauf und ihre Seelen baumeln lassen dürfen. Eine Welt, in der sie neue Kraft tanken können, um so wieder für den grauen Alltag gewappnet zu sein.

Beatrice Egli Universal Music