Jana Groß beim Release-Konzert von Bell Book & Candle im Februar 2018 in Berlin Bildrechte: imago/Future Image

Mit ihren Texten öffnet Jana Groß einen Blick in eigene Gedankenwelten. Der Titelsong "Wie wir sind" hat durchaus das Zeug, ein Ohrwurm zu werden, lädt zum Mitsingen ein. Auch nachdenkliche Songs sind auf dem Album: etwa der Titel "Nullpunkt", der den Umgang mit Trauer und Abschied thematisiert oder der Song "Wartesaal", der die Geschichte eines alten Paares erzählt. Auch die Liebe spielt auf der neuen Scheibe von Bell Book & Candle eine Rolle: Das "Liebeslied" ist eine der schönsten Liebeserklärungen, die es gibt.



Bell Book & Candle gehen jetzt zwar neue Wege, können aber auch auf eine erfolgreiche Karriere vor "Wie wir sind" zurückschauen. Dazu gehören ihr Erfolgssong "Rescue Me" (1997), über zwei Millionen verkaufte Tonträger, Platin in Deutschland und Österreich, Gold in Schweden und Spanien, Preise von der Goldenen Kamera bis zur Goldenen Europa, zwei Alben in den Charts, dazu fünf Singles. Die Bandgründer Andy Birr und Hendrik Röder sind übrigens die Söhne der Puhdys-Mitglieder Dieter Birr und Peter Meyer. Sängerin Jana Groß und Hendrik Röder sind ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn.