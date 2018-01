Im März 2017 ist unter dem Titel "Na und?!" seine Debütsingle erschienen, schon kurze Zeit später hat Ben Zucker die Herzen Tausender Fans erobert und in den Streaming-Charts für eine kleine Sensation gesorgt. Noch während der TV-Premiere des Titels in Florian Silbereisens "SCHLAGERCOUNTDOWN" schoss der Song innerhalb weniger Minuten auf Platz 21 der iTunes-Charts. Mehr Shootingstar geht nicht. Genauso erfolgreich ist es Zucker gelungen, sein gleichnamiges Debüt-Album vom Juni in den "Jahrescharts 2017" der Schlager-Longplayer zu platzieren - auf einem veritablen neunten Platz, noch vor etablierten Stars wie Semino Rossi und Vanessa Mai.