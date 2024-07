Mit seinem neuen Song "Wir stossen an" hüpft Ben Zucker gerade in die Playlist vieler Schlagerfans, doch das ist für den 40-Jährigen nicht der einzige Grund zur Freude. Denn am Freitag, dem 14. Juni, startet seine große Sommertour quer durch Deutschland. Bis Ende August ist der Mann mit der rauchigen Stimme auf den schönsten Bühnen des Landes unterwegs. Für viele Konzerte wie in Leipzig, Bremen oder Schwerin gibt es nur noch Resttickets.

Und das ist auch kein Wunder, denn seine Fans wissen, was sie erwartet: "Eine lauthalsige, emotionale und geballte, hammerharte Show. Es wird wirklich ein Potpourri an verschiedensten Emotionen, die da zusammenkommen. Das wissen meine Fans eigentlich auch und das ist immer sehr, sehr schön.", verspricht Ben im Interview. Wo Ben Zucker draufsteht, ist also auch 100 Prozent Ben Zucker drin.

Laue Sommernächte und glücksbringende Rituale

Der 40-Jährige kann den Tourstart kaum erwarten, schrieb erst kürzlich auf Instagram: "Meine Sommer Open Air Show in Ehingen letzte Woche war schon unvergesslich… und ich freue mich riesig auf die nächsten Open Airs mit euch!"

Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Sommer, Sonne, Sonnenschein und ein Konzert in unnachahmlicher Stimmung, das ist es, was die Sommertour für Ben so besonders macht. "Die Sonne scheint immer schön bis zum Abend hin, bis zum Sonnenuntergang. Und dann, wenn der laue Sommerabend sich einläutet, dann ist es immer ein schöner Moment. Das macht ja auch die Oper Airs aus", bestätigt er. Damit bei seinen Auftritten nichts schief geht, hat Ben besondere Rituale.

Ich binde mir meine Schuhe noch mal zu. Um sozusagen die Bodenständigkeit, meine Festigkeit zur Bühne abzubilden. Ben Zucker