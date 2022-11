Welche Schlager-Alben haben im Monat Oktober das Rennen gemacht? Was hat die Schlagerwelt bewegt? Welche Schlagzeilen gab es? Bernhard Brink präsentiert die beliebtesten Schlageralben und hat prominente Gäste aus der Branche bei sich im Studio.

Ben Zucker bei seinem ersten großen Auftritt 2017. Bildrechte: dpa

Der Mann mit der Reibeisenstimme scheint eigentlich schon viel länger in der Schlagerwelt präsent zu sein. Doch sein erster großer Auftritt im Schlagercountdown mit Florian Silbereisen liegt erst etwas über fünf Jahre zurück. Umso mehr kann sich der heute 39-Jährige über seine Erfolge in dieser Zeit freuen. Zwei Mal konnte er sich über eine "Eins der Besten" freuen, 2018 bekam Ben Zucker die Goldene Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres".