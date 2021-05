Dann kam März und dann war Lockdown. Da wusste ja noch keiner, wie lange es anhält und was passiert jetzt? Dann war schnell klar, die Sommer-Open-Airs werden schon mal ausfallen. [...] Ich bin dann in ein kleines tiefes Loch gefallen und habe mich sehr ungesund ernährt. Ich hatte ja nichts zu tun mehr, war so ein bisschen ziellos, habe mehr Alkohol getrunken, viel mehr tatsächlich. Ich hatte, ich glaube, ein halbes Jahr jeden Tag einen sitzen, würde ich fast behaupten.

