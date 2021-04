Besonders bitter: Er befindet sich sowieso schon seit Tagen in Quarantäne und muss nun weiter sein zu Hause hüten. Aufgrund einer Corona-Erkrankung eines Teammitgliedes musste Ben Zucker vor knapp zwei Wochen ein geplantes Digitalkonzert sehr kurzfristig ausfallen lassen. Alle am Dreh und Konzert beteiligten Personen seien seitdem in Quarantäne gewesen und des Öfteren getestet worden - bei Ben Zucker schlug ein Test positiv an. Seinen Fans gibt er in einem Videostatement aber Entwarnung.