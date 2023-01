Gleich die ersten Zeilen von Ben Zuckers Song berühren Jürgen Drews sichtlich. In seiner großen Abschieds-Show bekommt "der König von Mallorca" zwar ein Geschenk nach dem anderen, doch das musikalische Präsent von Ben Zucker ist ein ganz besonderes. Der Sänger mit der Reibeisenstimme hat ihm zum Abschied einen Song geschrieben: "Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer".

Du bist einfach einer der größten Künstler, die wir überhaupt haben und ich finde, wenn wir dich schon verabschieden müssen, dann wollte ich das so aufrichtig wie nur möglich machen und deswegen habe ich dir dieses Lied geschrieben.

Jürgen Drews war sichtlich gerührt von den Worten seines Musiker-Kollegen. "Ich fang gleich an zu weinen, hör auf", sagte er. Doch die Wertschätzung beruht auch auf Gegenseitigkeit. "Der Ben gibt einfach immer Vollgas und da steh ich so drauf" , adelte Drews die Bühnen-Performance des 39-Jährigen.

Lässt es auf der Bühne auch mal krachen: Ben Zucker. Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Für Ben Zucker ist der Song auch ein großes "Danke" an Jürgen Drews. Der Sänger, der 2017 seinen großen Durchbruch feierte, sagte im Gespräch beim großen Schlagerabschied: "Jürgen hat sich für mich so als ein Musik-Papa entwickelt. Immer wenn wir uns gesehen haben, hast du mir einen Tipp mitgegeben, […] warst immer mit Rat und Tat dabei."



Der Titel ist aber nicht der erste musikalische Berührungspunkt der beiden. Auch das originale "Kornfeld" wurde schon von ihnen besungen. 2020 nahmen Jürgen Drews und Ben Zucker den Mega-Hit zusammen neu auf. Mit "Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer" schließt sich nun der Kreis für die beiden Sänger. Zu finden ist der Song übrigens auf Drews' Abschieds-Best-of-Album "Geil wars… Danke Jürgen!", welches am 13. Januar erschienen ist.