Ungewöhnliche Aktion Darum bittet Ben Zucker um gemeinsame Fotos mit seinen Fans

Bekam 2018 die "Eins der Besten" als Newcomer: Ben Zucker. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Auch wenn die Seiten des gemeinsamen Fotobuches noch leer sind, einen Titel dafür gibt es schon: "Was wir haben, ist für immer". Ab dem 20. September soll das fertige Buch zusammen mit einem gleichnamigen Best-of-Album erhältlich sein. "Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam so viele Höhen und Tiefen erlebt. [...] Dafür möchte ich mich bei all meinen Fans bedanken", heißt es vom 38-Jährigen in der Album-Ankündigung. Er freue sich außerdem extrem auf die nächsten fünf gemeinsamen Jahre. Wenn man auf die ersten fünf blickt, muss man neidlos anerkennen: zu Recht.



Ben Zucker feierte seinen Durchbruch relativ spät. Er machte zwar schon seit Jahren Musik, so richtig durchgestartet ist jedoch erst mit 33 Jahren als er auf seinen rockigen Schlagersound mit deutschen Texten setzte. Auf sein erfolgreiches Debüt folgten die Alben "Wer sagt das?!" und "Jetzt erst recht!", die beide die Spitze der Charts erreichen konnten.